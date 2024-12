Processo per l'incendio a Stromboli: enti pubblici ammessi come parte civile, escluse le associazioni

Nel contempo, ha accolto la richiesta per la citazione del terzo responsabile proposta nei confronti delle due società «11 Marco Film» s.r.l. e «Best Sfx» s.r.l. Ultimati gli adempimenti preliminari, il gip Caristia ha confermato la data del prossimo 30 gennaio 2025 ai fini della costituzione in giudizio delle società civilmente responsabili, nonché per la trattazione del merito della richiesta di rinvio a giudizio.

Con un provvedimento di ben quattordici pagine il gip del tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto Giuseppe Caristia, nel processo per l’incendio causato durante le riprese della fiction «Sempre al tuo fianco» voluta dalla Rai, come parte civile ha ammesso gli enti pubblici e ha escluso una ventina di associazioni.

Nel frattempo, nuova ordinanza del sindaco Riccardo Gullo: «I proprietari di case e anche di un hotel si dovranno allontanare in caso di condizioni meteo avverse». Complessivamente si tratta di 13 fabbricati. L’ordinanza in particolare riguarda «l’adozione di misure urgenti per la salvaguardia della pubblica incolumità nell'isola di Stromboli a seguito dell’evento alluvionale del 19/20 ottobre 2024 e seguenti».

«Vista la relazione del servizio di Protezione civile comunale - precisa Gullo - nella quale è stata trasmesso l’elenco degli immobili esposti a rischio esondazione individuati, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità in occasione delle allerte meteo, è stato deciso l’allontanamento degli occupanti degli immobili esposti a rischio esondazioni individuati nel seguente elenco di proprietà di:

Zaia Mario, Bidoli, Soresini, Arati Alessandra, Hotel La Sciara, Foracchi Daria, Taranto Felice, Bonica Giovanni, Von Bleichert, Andreas Ercole, e tre fabbricati di Mollica Antonino».

Al responsabile dell’ufficio di Protezione civile, Nico Russo, è stato richiesto di provvedere anche in ordine all’ospitalità degli abitanti per i quali gli immobili oggetto di sgombero rappresentino la loro abitazione principale abituale e continuativa per la durata dell’allerta.

Foto NotiziarioEolie.it