Eolie isolate per il forte vento, a Lipari paura per gli abitanti: onde di sette metri invadono la strada. IL VIDEO

Le Eolie spazzate da un vento mai visto. Soffia ad oltre 50 chilometri. Volano tettoie e abbattuti alberi. Mareggiate in quasi tutte le isole. Ad Acquacalda nuovi danni nel lungomare. Onde altissime anche sette metri ed abitanti sempre più preoccupati soprattutto nella località di San Gaetano. Il mare sale con forza nel tratto del bivio dove l'altra volta l'asfalto è stato spazzato via e i new jersey sono in mezzo alla carreggiata.

Il sindaco Riccardo Gullo ha già un finanziamento di circa 2 milioni di euro per proteggere l’abitato, ma ancora mancano le autorizzazioni per l’inizio dei lavori.

Le Eolie da due giorni sono isolate. Sia ieri che oggi ha viaggiato la nave “Nerea” della Siremar dopo l’esposto di ieri di 30 abitanti raggiungerà anche Filicudi e Alicudi ma con riserva. Anche per oggi sospese le corse degli aliscafi. Nel pomeriggio previsto miglioramento che continuerà domenica, con una ripresa del maltempo lunedì.