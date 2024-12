Ginostra, le mareggiate hanno danneggiato il porticciolo: inagibile lo scalo degli aliscafi IL VIDEO

Non solo Acquacalda, ma anche Ginostra. Le violente mareggiate che flagellano le Eolie da ieri sera hanno danneggiato anche lo scalo del villaggio di Stromboli. Già da tempo i 40 abitanti invernali con una colonia di tedeschi avevano sollecitato l’amministrazione a comunale a proteggere l’approdo in vista dell’inverno.

Il risultato è che la furia del mare ha danneggiato lo scalo rendendo anche inagibile l’approdo degli aliscafi. Se non si interverrà in tempo utile, si rischia lo stop dei mezzi veloci con gravissime ripercussioni, considerato che nella bassa stagione per il mare quasi sempre molto mosso diventa irraggiungibile anche per diversi giorni.

Al momento l’unica nave che viaggia è la Nerea della Siremar che da stamani (21 dicembre) ha collegato Milazzo con Vulcano, Lipari, Salina e finalmente anche Filicudi e Alicudi e alle 17,15 ripartirà per la città del Capo.

Ancora incerte le corse serali sia di un aliscafo che delle navi. Anche domani già sospese alcune corse di aliscafi. Ma non tutte, due sono state programmate. Regolari saranno le navi. Da lunedì ancora maltempo. Foto notiziarioeolie.it