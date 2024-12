Ginostra, paura per le capre che girano nelle strade comunali e per il rischio di caduta massi

«Per il branco di capre tra le case ho paura per i miei bambini e i genitori anziani», a lanciare l'appello è il coordinatore del comitato di Ginostra Gianluca Giuffrè. «Dopo le aggressioni ad opera delle capre ad alcuni concittadini adesso temo per la loro incolumità. Nei prossimi giorni sporgerò denuncia. Da due anni nessuno interviene».

A causa dell’invasione di migliaia di capre, dalla montagna fino al mare, a Ginostra c'è un forte rischio dal punto di vista sanitario vista la presenza di escrementi per le strade comunali, oltre che un elevato rischio sicurezza la caduta dei massi.

«Invitiamo il sindaco di Lipari e il prefetto di Messina, - continua Giuffrè - ad usare tutte le loro prerogative sia per gli interventi immediati di loro competenza che per esigere quelli dovuti da altri enti in modo da consentire la sicurezza e la vivibilità dei cittadini di Ginostra».

Anche Pinuccio Spinella, amministratore delegato della società agricola Costa Mandorle ha chiesto un intervento urgente per le capre a Ginostra.