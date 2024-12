Lipari, l'albero di natale in omaggio alle donne «che hanno fatto la storia della nostra isola»

Quest’anno l’albero di Natale della sezione Fidapa Isole Eolie Le sette sorelle non porta solo luci e colori, ma «un messaggio speciale e un omaggio alle donne che sono la storia, la nostra storia».

La locale sezione del movimento femminile con il patrocinio del Comune di Lipari, in occasione delle festività Natalizie, ha allestito sul Corso Vittorio Emanuele un abete dedicato alle donne che hanno contribuito, attraverso il loro lavoro e il loro impegno, alla promozione e al sostegno di iniziative nei campi dell’arte, delle professioni, del sociale e dell’emancipazione femminile.

«Sono tantissime le donne che con coraggio e intraprendenza hanno sfidato gli stereotipi di genere – spiega il presidente Nunzia Biviano - e sono state di ispirazione, divenendo promotrici di cambiamento. Per questo singolare progetto associativo sono stati selezionati 70 profili femminili, donne che si sono distinte per intelligenza, straordinaria capacità e coraggio in ogni singolo campo; rinviando solo a un momento successivo, attraverso un altro evento culturale, l'approfondimento della storia di altre donne, non incluse direttamente nel progetto, che sono divenute anch'esse simbolo di riscatto femminile, sfidando i limiti imposti da società maschiliste e patriarcali, dando voce ai propri sogni e desideri».