Lipari, rischio incendio in Cattedrale e il Bambinello caduto ha perso anche un braccio

Pericolo scampato, l’altro ieri notte, durante la Messa di Natale nella cattedrale del patrono San Bartolomeo di Lipari. C’è stato anche un rischio incendio.

Un maldestro movimento di un officiante ha abbattuto un altarino, approntato per l'occasione, facendo cadere un paio di candele accese sull'arazzo del Comune, dove siedono sindaco e assessori, amputando il braccio di un Bambinello del Seicento.

Il principio d’incendio è stato subito domato nella cattedrale affollata di fedeli e autorità.

Il pronto intervento dei fedeli delle prime file ha difatti evitato guai peggiori. La funzione celebrata da monsignor Gaetano Sardella, dopo attimi concitati, è proseguita poi senza problemi.

L'arto caduto, insieme all'infortunato nascituro sarà inviato all'Ospedale delle Bambole di Napoli. Il parroco Sardella ha commentato: «Dopo l’accaduto – confessa - una signora di Roma mi ha riferito “Padre così il Bambinello è più simile ai coetanei che in Palestina, in Ucraina e in Russia perdono, il braccio, il piede e anche la vita».