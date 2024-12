Ginostra, l'approdo degli aliscafi liberato dai massi giganti: la struttura torna operativa

I pezzi del porto finiti sull'approdo degli aliscafi a Ginostra sono stati rimossi e la struttura è tornata operativa. La ditta incaricata, grazie ai nuovi mezzi meccanici arrivati con la nave di linea, ha proceduto a liberare la struttura portuale dai due massi giganti finiti a seguito delle violente mareggiate dei giorni scorsi sull'approdo degli aliscafi.

Nel borgo è sbarcato il responsabile della Protezione civile, Nico Russo, per i primi accertamenti e sono state anche effettuate verifiche nei fondali con l'ausilio dei sub. Non sarebbero state accertate anomalie nella struttura portuale. Sull'accaduto il dirigente regionale dell'assessorato alle Infrastrutture, Romano Alaimo, ha chiesto di saperne di più. Foto NotiziarioEolie.it