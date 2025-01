I rifiuti nel demanio marittimo a Lipari, il comandante Cicero: «Abbiamo trasmesso alla Regione un piano di raccolta»

«Per i rifiuti nel demanio marittimo nelle isole Eolie abbiamo trasmesso alla Regione un piano di raccolta». Lo precisa il tenente di vascello dell’Ufficio circondariale marittimo di Lipari, Fabio Cicero dopo le polemiche che sono sorte a seguito delle dichiarazioni rese dal sindaco Riccardo Gullo a proposito delle competenze in quei luoghi.

La scorsa estate difatti è stata anche caratterizzata dal deposito selvaggio di spazzatura nei porti di Pignataro a Lipari dove si riferisce la foto che risale al 23 settembre alle 9,30 del mattino e anche ain quel di San Pietro a Panarea e di Scari a Stromboli.

«Ho avuto modo – spiega il comandante Cicero - di incontrare il sindaco Gullo al quale abbiamo assicurato piena collaborazione per gli aspetti di competenza dell’autorità marittima. Tuttavia la competenza sulla raccolta ed in generale sulla gestione del rifiuto, ancorché presente nelle aree portuali, non è attribuita alla guardia costiera».

«Come autorità marittima – evidenzia - si era già provveduto a redigere e trasmettere alla regione il piano di raccolta e gestione dei rifiuti previsto dal decreto legislativo 197/2021 ed emanare apposite ordinanze atte a introdurre, con l’eccezione di limitatissime unità che conferiscono in accordo ai regolamenti comunali o a ditte autorizzate per la gestione dei rifiuti speciali, l’obbligo di mantenere i rifiuti a bordo». Foto NotiziarioEolie.it