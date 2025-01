Isole Eolie, rischio mareggiate ed è quasi isolamento: sospesi gli aliscafi

Alle Eolie continua il maltempo che proseguirà anche per i prossimi giorni e si accelerano i tempi per la protezione della frazione di Acquacalda a Lipari che in località San Gaetano si ritrova sempre con l’imcubo del mare in casa per abitanti e villeggianti.

Il capo area del Comune Carmelo Meduri Carmelo, responsabile unico del procedimento, ha presentato alla Regione – Ddpartimento ambiente - le autorizzazioni per l’avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto per i lavori urgente di ripristino e messa in sicurezza del lungomare della borgata della maggiore isola delle Eolie.

L’intervento difatti assume una notevole rilevanza pubblica e sociale in quanto finalizzato a preservare una delle frazioni storiche dell’isola di Lipari, più volte nel recente passato, soggetta a fenomeni erosivi che ne hanno penalizzato la vita quotidiana. L’impiego di massi naturali per il completamento delle barriere, servirà a mitigare l’effetto dovuto alla parziale visibilità delle stesse.