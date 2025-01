Mafia, il clan di Barcellona Pozzo di Gotto gestiva illecitamente un'impresa di smaltimento dei rifiuti

Un’ organizzazione di matrice mafiosa gestiva illecitamente un’impresa, con sede a Barcellona Pozzo di Gotto (Messina), nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, smaltimento di rifiuti speciali e demolizione dei veicoli. Lo ha scoperto la Dda messinese in un’inchiesta che ha portato a 15 arresti ordinati dal Gip.

L’impresa, era già destinataria di diversi provvedimenti giudiziari di sequestro e confisca, divenuti definitivi, dopo procedimenti penali e di misure di prevenzione e nonostante fosse sotto amministrazione giudiziaria veniva ancora gestita da Domenico Ofria capo mafia barcellonese. Ciò sarebbe stato possibile grazie ai comportamenti dell’amministratore giudiziario Salvatore Virgilliitto, completamente asservito al potere mafioso del clan dice l’accusa.

Domenico Ofria, si sarebbe sentito male dopo la notifica dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere. È stato trasferito in ospedale in ambulanza per accertamenti.