Trenta coltellate per uccidere la madre, arrestato a Messina: affetto da fragilità psicologica. LE FOTO

La vittima era riversa a terra nel corridoio della casa in cui il figlio abitava da solo e non è stato possibile salvarla. Gli agenti della squadra mobile della Questura di Messina hanno arrestato il 26enne, la cui posizione resta al vaglio della Procura. Le indagini sono coordinate dal procuratore aggiunto Vito Di Giorgio. La salma è stata trasferita all’obitorio, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Al culmine di una lite scoppiata per un motivo ancora non chiaro avrebbe ucciso la propria madre, Caterina Pappalardo, di 62 anni, colpendola con decine di coltellate in tutte le parti del corpo, oltre trenta.

La vittima era un’insegnante in pensione, vedova, definita dai conoscenti come «una persona perbene» e «molto credente» e che andava spesso a casa del figlio che non lavorava, indicato come un giovane «problematico e molto riservato».

Secondo una prima ricostruzione, anche stamattina la madre era andata a trovare il figlio a casa sua.

Ci sarebbe stata un discussione che si sarebbe trasformata in lite. La vittima avrebbe cercato di sottrarsi alla rabbia del figlio, ma sembrerebbe che il giovane l’abbia inseguita e che per fermarla l’avrebbe stordita spruzzandole sul volto dello spray al peperoncino. Poi l’avrebbe colpita con diverse decina di coltellate. Secondo un primo esame esterno del medico legale, sarebbero oltre trenta i colpi di arma da taglio sul corpo della vittima. La donna avrebbe urlato chiedendo aiuto e le sue grida hanno messo in allarme i vicini di casa del condominio in cui abita il 26enne che hanno chiamato il 112. Sul posto sono subito arrivati polizia e carabinieri e personale del 118. Ma per la donna non c’era più nulla fare. Indagini sono in corso per chiarire l’esatta dinamica e movente del delitto.