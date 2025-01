La madre accoltellata dal figlio, la vicina: «Le liti erano quasi ogni giorno»

Davanti all’uscio di casa Fogliani ci sono ancora tracce di sangue. Tra quelle mura che, a quanto pare, sono state teatro di tante liti. «Quasi ogni giorno», racconta un’ex vicina che fino a due anni fa abitava proprio sullo stesso pianerottolo di Caterina Pappalardo, brutalmente uccisa dal figlio.

«Litigavano spesso. Le urla del ragazzo erano disumane, la voce della signora, invece, si sentiva a malapena, in quegli anni non sono mai riuscita a capire la causa dei loro screzi, ma ricordo una frase che il ragazzo ripeteva, diceva spesso “mi fai diventare pazzo”.

Ricordo che un giorno mia figlia suonava e ho sentito che lui gridava “basta, basta” scagliando fortissimi pugni contro muro. Molte volte mi accorgevo che la signora Fogliani restava fuori casa perché lui non le apriva, in un'occasione le ho chiesto se avesse bisogno di qualcosa, ma lei mi rispose di no e che suo figlio stava dormendo. Spesso portava la spesa al ragazzo. Lo vedevo uscire con uno zainetto, ma non so se frequentasse l'università. Non parlava mai, si limitava a salutare e stava sempre con gli occhi bassi quando lo incrociavi sulle scale o sul pianerottolo».