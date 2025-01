Sequestrati beni per 500 mila euro al capo clan di Barcellona Pozzo di Gotto e alla moglie

I carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di sequestro preventivo di beni e denaro per il valore di 500 mila euro, emessa dal Gip del Tribunale di Messina, nei confronti di un uomo di 42 anni e della moglie di 31, entrambi già detenuti.

Il provvedimento è stato emesso a seguito dello sviluppo di accertamenti patrimoniali effettuati nell’ambito dell’indagine condotta dai carabinieri di Barcellona Pozzo di Gotto, sotto il coordinamento della Procura Distrettuale Antimafia di Messina, nei confronti di un clan dedito al traffico di ingenti quantitativi di cocaina, marijuana e hashish nel territorio barcellonese.

Il 25 giugno scorso, per questi fatti, i militari dell’arma avevano eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 28 persone e il sequestro preventivo di società, beni mobili e immobili, polizze assicurative e conti correnti.

Tra i destinatari della misura cautelare in carcere figuravano il 42enne, quale capo dell’organizzazione, a cui poi era stato applicato il regime detentivo previsto dal 41 bis, e la 31enne, alla quale erano stati contestati i reati di «associazione finalizzata al traffico di stupefacenti» e «trasferimento fraudolento di valori». In particolare, il provvedimento di sequestro interessa terreni, 2 abitazioni e un magazzino a Barcellona Pozzo di Gotto oltre alla somma in contanti di 51.000 euro, trovata ai 2 indagati nel corso dell’operazione del 25 giugno scorso.