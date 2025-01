Sulle isole Eolie si abbatte un mini ciclone: onde fino a 5 metri a Lipari e Vulcano - IL VIDEO

Alle Eolie è mini ciclone. Nel pomeriggio la situazione meteo marina come nelle previsioni è letteralmente peggiorata. Onde alte anche 5 metri investono tutte le coste delle isole a Lipari, a Marina Lunga, Marina Corta, Canneto, Acquacalda, Porto delle Genti, a Vulcano, Stromboli. Sui porti di Lipari, Vulcano e Stromboli si sono abbattute le mareggiate.

La mareggiata è stata fortissima: «C’è da sperare – dicono i pescatori – che non ci siano danni anche alle strutture portuali. Ma è evidente che bisogna correrre i ripari, queste isole devono al piu’ presto essere protette».

Il mare arriva fin nei negozi e nelle case. Strade chiuse al traffico a Lipari e Canneto per il mare che ha invaso le rotabili. Anche auto e moto investite dai marosi. Strade piene di ciottoli e sabbia. Dopo l’albero di Lipari centro, altro albero abbattuto in località Pirrera. Intervenuti i vigili del fuoco con la collaborazione dell’associazione Are.

A Vulcano transennata l’area portuale: il mare ha invaso le strade, travolgendo le automobili