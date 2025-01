Castell'Umberto, rissa in campo con 11 espulsi: Sfarandina-Lipari di Prima categoria sospesa nel primo tempo

Brutta giornata di sport a Castell’Umberto dove si giocava la gara del campionato di calcio di Prima Categoria tra la Sfarandina e il Lipari. Al 30', quando si era sullo 0 a 0, c’è stato un fallo sul giocatore eoliano D’Ambra, un compagno di squadra ha rimproverato l’avversario e da lì a poco è scattata la rissa tra i diversi giocatori delle due squadre.

L’arbitro ha espulso sei calciatori dei locali e cinque della squadra liparota sospendendo il match. Adesso si attende il referto dell’arbitro e quindi le decisioni della Lega. Il presidente del Lipari, Andrea Tesoriero, si è dissociato da quanto accaduto: «Il presidente ed i dirigenti – si legge in una nota - in attesa di leggere il referto ufficiale del giudice sportivo, prendono le dovute distanze dai comportamenti tenuti dai propri tesserati che hanno portato alla sospensione della partita. Si è impegnati tutti i giorni per diffondere principi di sport e di lealtà. Proviamo delusione, amarezza e vergogna per ciò che è accaduto e porgiamo le dovute scuse al direttore di gara ed addetti ai lavori».