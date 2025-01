La mareggiata a Lipari, il sindaco Gullo al lavoro per rimuovere i detriti

A Roma il sindaco Roberto Gualtieri con gilet catarifrangente per rimuovere il materiale in strada, a Lipari il primo cittadino delle Eolie Riccardo Gullo nel lungomare di Canneto, la località turistica numero uno dell’isola, con la pala, per la rimozione di sabbia, ciottoli e sassi depositati ancora una volta dalla violentissima mareggiate di venerdì 17 gennaio.

Il sindaco Gullo non è nuovo a queste iniziative. Circa tre anni fa quando si insediò per la prima volta nel palazzo di piazza Mazzini scese subito nelle vie del centro storico insieme ad una squadra di sui collaboratori per occuparsi di arredo urbano e dai vasi situati nelle vie centrali, piazze e al porto. Si eliminarono le piantine secche e si aggiunsero fiori e alberelli per abbellire l’isola. Stavolta si è reso necessario per una pulizia straordinaria del territorio.

Con lui si sono attivati anche il vice sindaco Saverio Merlino, il vice comandante dela polizia municipale Franco Ficarra e tantissimi giovani volontari della Protezione civile, dell’Are, delle ditte di Alessandro Fonti e l’Eolian Service di Tindaro Fonti anche con l’ausilio di ruspe. Occorre far presto la stagione turistica è vicina…