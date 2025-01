San Marco D’Alunzio ottiene la bandiera arancione del Touring club italiano

Il comune di San Marco D’Alunzio in provincia di Messina, ha ottenuto la prestigiosa bandiera arancione del Touring Club Italiano, un riconoscimento che certifica l’eccellenza come destinazione turistica di qualità. «La bandiera arancione non è solo un simbolo - ha detto il sindaco Filippo Miracula ma è anche il frutto di un impegno collettivo che celebra la bellezza del nostro borgo, la ricchezza della nostra storia, l’accoglienza della nostra gente e l’attenzione alla sostenibilità e alla valorizzazione del territorio. Grazie a tutti coloro che hanno contribuito a raggiungere questo traguardo che ha reso San Marco d’Alunzio un esempio di eccellenza». Il riconoscimento è stato assegnato nel corso di una cerimonia che ha visto la partecipazione dei sindaci del territorio, di autorità civili e militari dell’Assessore Regionale al Turismo Elvira Amata e del deputato regionale Bernardette Grasso. Nell’ambito della cerimonia è stato poi conferito il titolo di Ambasciatore di San Marco D'Alunzio nel mondo che è stato assegnato a sei eccellenze siciliane, al presidente di Panornedil Cpt, Gaetano Scancarello, alla giornalista della Tgr Sicilia Antonella Gurrieri ad Andrea Corona, Antonino Giorgianni Clubitaliaparigi, Patrizia Musarra e allo stilista Salvatore Martorana