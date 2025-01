Lipari, un branco di cani randagi nella scuola elementare e media: sos lanciato dai docenti IL VIDEO

Un branco di cani randagi anche nella scuola elementare e media di Pianoconte a Lipari. «Alle 9,30 di stamani – racconta la docente Ginevra Pantasilea Amiraghi - un branco di cani randagi ha fatto visita al nostro plesso scolastico. Sono anni che la popolazione aspetta che il Comune prenda provvedimenti. A prescindere da chi amministra, la situazione è fuori controllo».

Nonostante l’opera dei volontari dell’Enpa, la borgata residenziale di Lipari da anni fa i conti con lo spettro dei randagi. Più volte sono stati assaliti i pollai. La signora Elisa Villani, residente in zona, non sa più a chi rivolgersi per i continui gatti sbranati nella terrazza della sua casa e nonostante ripetute denunce ai carabinieri e alla Procura di Barcellona Pozzo di Gotto ha solo avuto la visita della polizia municipale.

«Ma ancora oggi – dice – vivo con il dramma che possiamo anche noi essere assaliti». Senza dimenticare che a Quattropani, la più alta borgata dell’isola, dei cani sono stati feriti dalle tagliole sparse nel territorio. Foto e video NotiziarioEolie.it