Colapesce e Dimartino in tour, in poche ore fa subito sold-out la tappa di Taormina

Registra il tutto esaurito la prima data annunciata del tour estivo di Colapesce e Dimartino, che si terrà il 28 agosto al Teatro Antico di Taormina. La notizia sui loro canali social a pochissime ore dall’apertura delle prevendite.

"Il concerto di Taormina è ufficialmente sold out. Non ci aspettavamo una risposta così immediata ed è inutile dire che siamo felicissimi. Speriamo di poter allargare la capienza, appena le direttive saranno chiare, e rendere disponibili altri biglietti per chi non ha fatto in tempo ad acquistarli". Il duo rivelazione di Sanremo 2021, dopo lo straordinario successo del loro ultimo album "I mortali²" (42 Records/Numero Uno) e della hit in vetta a tutte le classifiche streaming e radio "Musica leggerissima" (già certificata Disco di Platino) sarà in tour quest’estate con una serie di concerti nelle più importanti arene estive e nei festival.

Insieme a loro ad accompagnarli sul palco ci saranno anche Adele Altro (Any Other, una vera perla rara del panorama underground italiano), Alfredo Maddaluno (polistrumentista e produttore) e Giordano Colombo (batterista live di Franco Battiato e coproduttore, con Federico Nardelli, di Musica leggerissima).

