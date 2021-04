Colapesce e Dimartino in tour quest'estate, tappa a Taormina

Lo avevano dichiarato già durante la settimana del Festival: «Per noi suonare è la cosa più importante e non vediamo l’ora di tornare a farlo, soprattutto dopo un periodo così penalizzante per la musica dal vivo». Colapesce e Dimartino, il duo rivelazione di Sanremo 2021, dopo lo straordinario successo del loro ultimo album «I mortali» (42 Records/Numero Uno) e della hit in vetta a tutte le classifiche streaming e radio «Musica leggerissima» (già certificata Disco di Platino) saranno in tour quest’estate con una serie di concerti nelle più importanti arene estive e nei festival. Insieme a loro ad accompagnarli sul palco ci saranno anche Adele Altro (Any Other, una vera perla rara del panorama underground italiano), Alfredo Maddaluno (polistrumentista e produttore) e Giordano Colombo (batterista live di Franco Battiato e coproduttore, con Federico Nardelli, di Musica leggerissima).

Il 28 agosto il tour farà tappa in Sicilia, nel suggestivo Teatro Antico di Taormina, dove I due cantautori siciliani presenteranno uno show potente e sorprendente in cui suoneranno live sia i brani che compongono «I Mortali» che alcuni classici del loro repertorio solista. Una data speciale, con una serie di ospiti, che si preannuncia come il vero e proprio evento del tour estivo.

© Riproduzione riservata