Farà tappa a Taormina il tour degli Smile, la band nata dalle ceneri dei Radiohead

Agosto del 1995, a Catania va in scena un concerto che passa alla storia, vede sullo stesso palco Rem e Radiohead. Ad aprire il concerto di Michael Stipe e compagni, oltre ai Flor de Mal (band catanese), in quell’estate del ’95 fu infatti un’altra band straniera, di provenienza inglese, che ai suoi esordi suonò nove leggendari pezzi dal loro ancora limitato repertorio, da My Iron Lungs fino a Fake Plastic Trees, con le vette di High and Dry e naturalmente Creep. Un concerto che risuona ancora in città, come fosse «scolpito sulla pietra lavica».

Il 20 luglio 2022 sarà il Teatro Antico di Taormina a riportarci sulle scene Thom Yorke e Jonny Greenwood, che, insieme a Tom Skinner dei Sons of Kemet, formano il gruppo The Smile, protagonisti nella più celebre località turistica siciliana dell’unico concerto previsto nel Sud Italia. L’appuntamento è tra i grandi eventi della Regione Siciliana (assessorato Turismo, Sport e Spettacolo) e rientra nella programmazione promossa dalla Fondazione Taormina Arte Sicilia, co-organizzato insieme a Puntoeacapo con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita. I biglietti saranno disponibili in prevendita: in anteprima per gli utenti My Live Nation dalle ore 11 di giovedì 3 febbraio. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su www.livenation.it. La vendita generale sarà da venerdì 4 febbraio alle ore 11 sul sito www.puntoeacapo.uno e nei circuiti: boxofficesicilia, ticketmaster, ticketone.it, vivaticket.

La critica ha accolto la band con favore. «Il nuovo gruppo di Thom Yorke e Jonny Greenwood dei Radiohead assieme a Tom Skinner dei Sons of Kemet sono una band vera e propria e sono qui per restare», scrive Rolling Stone. «Le loro performance sono intriganti», The Guardian. Il tour italiano parte il 14 luglio dal Fabrique di Milano. L’indomani concerto a Ferrara, in piazza Trento e Trieste, il 17 luglio tappa a Macerata (Arena Sferisterio Platino), il 18 luglio il concerto nella Capitale per il Roma Summer Fest all’Auditorium Parco della Musica e infine il 20 luglio la Sicilia con Taormina, Teatro Antico.

