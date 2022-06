Moles a Taobuk: «Giornali fondamentali per distinguere il vero dal falso»

Suona Bach e ama i Pink Floyd. E il punto e virgola, «necessario se il concetto continua», precisa da esperto di tesi. Infatti, Giuseppe Moles, lucano, è docente universitario, oltre a essere l’attuale sottosegretario all’informazione e l’editoria, ospite ieri della penultima giornata di Taobuk e protagonista del dibattito sulle politiche di valorizzazione e promozione della filiera del libro: «Questo governo considera la cultura un bene primario. La mia presenza qui ne è una conferma», chiarisce subito. E se gli chiedi del legame tra informazione e verità che sembra perdersi nell’etere delle fake news, delle notizie non verificate a favor di «like», ottimisticamente, non ha dubbi: «Direi di sì, esiste ancora. Anzi, è fondamentale. E farei una separazione: più che la ricerca della verità, il legame tra cultura e informazione deve aiutare tutti a mettere da parte le falsità: ecco perché qualsiasi idea o iniziativa conduca alla cancellazione delle falsità, soprattutto in questo momento in cui si discute tanto di disinformazione e fake news, non solo è utile ma anche necessaria; e necessita della collaborazione di tutti gli attori del sistema, nessuno escluso, anche dei giganti del web e dei social network, che sono sempre più veicolo di falsità e di criticità enormi della verità. Dobbiamo sforzarci di distinguere nettamente i fatti dalle opinioni e tutti gli attori devono aiutare il sistema e il Paese a certificare quelle che sono le realtà rispetto alle fake news». Sul Giornale di Sicilia oggi in edicola l'intervista di Antonella Filippi

