Brunori Sas sbarca al Teatro Antico di Taormina con la sua inimitabile sezione di fiati

Dario Brunori domani sera - 4 agosto - sarà a Taormina con il suo tour estivo, prodotto da Vivo Concerti. Dopo l’incredibile successo del Brunori Sas Tour 2022, primo grande tour indoor in cui il cantautore ha messo a segno innumerevoli sold out nei principali palazzetti italiani, il cantautore porta il suo unico show nelle arene e nei festival più importanti d’Italia e giovedì 4 agosto farà tappa al Teatro Antico per un imperdibile appuntamento.

Il viaggio in musica del Brunori Sas Tour Estate 2022 proseguirà poi verso Fasano, Ascoli Piceno, Santa Sofia, fino ad arrivare a Genova.

Dario Brunori – accompagnato da un’eccezionale sezione di fiati - riproporrà brani capisaldi della sua carriera come La verità, Canzone contro la paura, L’uomo nero e Lamezia Milano, e celebrerà quelli della più recente produzione discografica – le canzoni di Cip! (Island Records), che contando solo sulle sue ali ha conquistato nelle scorse settimane, durante la pandemia, la certificazione Disco di Platino FIMI/GfK.

Nonostante il periodo forzato di stop ai grandi eventi, Brunori non ha smesso neanche per un attimo di regalare ai fan momenti ed emozioni sempre nuovi e coinvolgenti: dal tour di Concertini Acustici passando per la recente pubblicazione di Baby Cip! e Cheap!, fino al Brunori Sas Tour appena terminato nei palasport italiani, il cantautore ha condiviso e continua a condividere la sua musica e la leggera poetica che da sempre lo contraddistinguono.

I biglietti per le date estive di Brunori Sas Estate 2022 sono disponibili su www.vivoconcerti.com e nei punti vendita autorizzati.

