Lipari, il museo archeologico compie 70 anni e arriva anche la nipote Maria del fondatore Luigi Bernabò Brea

«È un orgoglio essere qui - ha commentato - nel ricordo di mio zio che ha dedicato quasi tutta la sua vita a questo museo divenuto tra i più interessanti d’Europa. In questi giorni in Francia mi sono sentita anche con Madeleine Cavalier che ha 96 anni, ed era felicissima per l’evento organizzato».

«Il convegno - spiega il direttore Vilardo - mira a esplorare la trasformazione del castello da luogo di prigionia a fulcro di attività culturali, enfatizzando l’importanza del museo non solo come custode di tesori archeologici, ma anche come custode della memoria storica dell’area. Il culmine degli eventi sarà sabato con il XIII incontro annuale di preistoria e protostoria, organizzato dall’istituto italiano di preistoria e protostoria. Il focus sarà sui Musei di preistoria. Esperienze a confronto, dove esperti nazionali e internazionali condivideranno le loro esperienze e visioni sul ruolo e l’evoluzione dei musei di preistoria. Questi eventi non solo celebrano la ricca storia del museo e del suo fondatore, ma offrono anche una riflessione sul ruolo dei musei nella conservazione e nella divulgazione del patrimonio culturale e storico».

Foto notiziarioeolie.it