Le festività di Natale a Messina, ci sono anche Arisa e Clementino: 300 gli eventi del Comune

«Vogliamo portare il Natale in tutto il territorio, che è molto vasto e fatto di tante realtà. Mi auguro che i messinesi vivano la città in ogni sua zona, perché non tutti la conoscono». L’ha detto il conferenza stampa il sindaco di Messina, Federico Basile, presentando le manifestazioni natalizie del Comune. Si partirà l’8 dicembre con l'accensione degli alberi, da Palazzo Zanca a piazza Cairoli, e altri luoghi.

Ci saranno i villaggi di Natale e torna l’allestimento delle ville comunali per le festività. L’Atm ha preparato bus natalizi e saranno oltre 300 le iniziative sparse sul tutto territorio. Per i grandi eventi ci saranno Arisa, Clementino con la sua band e, in apertura, l’emergente Sté. Poi toccherà a «Tutti pazzi per Rds» coadiuvati dai dj messinesi e da Radio Zenith.

A piazza Cairoli ci sarà un palco dedicato a tutti, con musica e spettacoli di ogni tipo in orari consoni alle famiglie, dal primo pomeriggio». L’assessora Liana Cannata spiega che «oltre 90 alberi sono stati messi a disposizione di Messina Servizi per i villaggi. Pensate che Milano si vanta di averne 27, noi qualcuno in più. Ci saranno tante attività nelle ville, un villaggio di Babbo Natale a Massa San Giorgio, iniziative e luminarie, arricchendo ancora di luci la città, e installazioni tridimensionali».