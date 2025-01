Giovanni Allevi torna con 4 live quest'estate, a luglio sarà a Taormina

Dopo un lungo stop e un ritorno sold out, Giovanni Allevi torna a calcare i palcoscenici con quattro concerti nell’estate 2025 accompagnato dall’Orchestra Sinfonica Italiana. Quattro serate dal titolo «Musica dall’Anima - Special Events» alle Terme di Caracalla di Roma (20 giugno), al Teatro Antico di Taormina (5 luglio), al Gran Teatro la Fenice di Venezia (8 luglio) e al Parco Mediceo di Pratolino a Firenze (19 luglio). Nell’occasione il compositore presenterà in anteprima assoluta il «Concerto MM22 per Violoncello e Orchestra», l’opera scritta durante la lunga degenza ospedaliera che trae spunto da una melodia scaturita dalla trasformazione in note della parola «Mieloma» (un metodo matematico già usato da Bach), che si trasformerà in un viaggio interiore angoscioso, rarefatto, luminoso e commovente.

Ogni serata sarà guidata da un tema diverso e universale, invitando il pubblico a riflettere e lasciarsi trasportare dalle sonorità del pianoforte e dell’orchestra, grazie anche al mix di sensibilità disarmante e una raffinatezza di Allevi. Un evento speciale pensato per celebrare la bellezza in tutte le sue forme.