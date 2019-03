Ex Provincia, il messinese Villarosa: "Fondi per salvarla"

L’iter per salvare l’ex Provincia di Messina non è ancora chiuso. Tutto è ancora a rischio. Da Roma il sottosegretario all’Economia, il messinese Alessio Villarosa, ha fatto il punto sostenendo che è in corso l’attività di governo per consentire alla Città Metropolitana, come tutti gli altri enti siciliani, di poter chiudere i bilanci senza dichiarare dissesto economico con tutte le ripercussioni sul caso per servizi e personale.

«Sto lavorando da mesi su quattro tavoli, istituiti presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze – afferma Villarosa - abbiamo firmato, un accordo Stato-Regione che prevede proprio che venga garantito l’equilibrio finanziario al quinto punto dove recita: trovare adeguate soluzioni per il sostegno ai liberi consorzi e città metropolitane della regione siciliana, al fine di garantire parità di trattamento rispetto alle province e città metropolitane del restante territorio nazionale e di favorire l’equilibrio dei relativi bilanci».

