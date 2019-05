Lavori sull’A18 e in tangenziale, chiude il tratto tra Gazzi e San Filippo: ecco come cambia la viabilità

Continuano i lavori lavori nella galleria Taormina sull'autostrada A18 e nella San Giovanni. Per i lavori nella galleria San Giovanni, sulla tangenziale di Messina nella carreggiata monte in direzione di Catania sarà necessario restringere la carreggiata, tra lo svincolo Gazzi e San Filippo, chiudendo di volta in volta la corsia di marcia o di sorpasso, da oggi fino al prossimo 6 giugno, sia in orario diurno che notturno.

Dalle 22 del 10 maggio fino alle 6 di giorno 11 giugno, è stata programmata la chiusura al traffico del tratto di tangenziale compreso tra gli svincoli Gazzi e San Filippo in direzione di Catania, uscita obbligatoria allo svincolo di Gazzi per gli utenti.

Dalle ore 22 di stasera fino alle 6 di domani 8 maggio 2019, sarà chiusa al traffico la galleria Taormina posizionata nel medesimo svincolo per lavori urgenti da eseguire sugli impianti elettrici della galleria. Gli utenti della strada provenienti da Catania e diretti a Taormina potranno regolarmente uscire allo svincolo di Taormina. I conducenti dei veicoli provenienti da Messina dovranno uscire agli svincoli di Roccalumera e Giardini Naxos.

Mentre le persone provenienti da Taormina, diretti a Catania dovranno utilizzare lo svincolo di Giardini Naxos. Quelli diretti a Messina potranno utilizzare lo svincolo di Taormina.

