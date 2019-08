Nocciole a rischio sui Nebrodi: scoppia la protesta ad Ucria

Noccioleti in pericolo nel Messinese. A scatenare la protesta ad Ucria, l'attacco dei ghiri alle coltivazioni con gravi danni all'economia dei Nebrodi. A sottolineare l'emergenza un comitato spontaneo di cittadini, supportato dall'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Enzo Crisà.

Sono infatti diversi i comuni coricoli della zona per cui si stima un danno del 70-80% all'intera produzione. In totale, inoltre, si calcolano perdite per 50 milioni di euro e circa 100 mila giornate di lavoro.

L'articolo completo di Francesca Alascia nell'edizione del Giornale di Sicilia di oggi.

