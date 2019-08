Nocciole a rischio a Ucria, dalla Regione: "Presto le trappole"

Dopo l'allarme lanciato da un comitato spontaneo di cittadini di Ucria arriva la risposta della Regione. Per rimediare al crollo della produzione di nocciole sui Nebrodi causato dai ghiri l'assessore Edy Bandiera ha comunicato che sono stati "ottenuti i necessari pareri. In itinere l'acquisto delle trappole per cattura e spostamento dei ghiri".

L'assessore ha sottolineato la sua vicinanza ai produttori corilicoli dei nebrodi. "Fin dall'insediamento del nostro governo abbiamo dato immediato e concreto impulso per porre in essere ogni attività utile a contenere i danni derivanti dalla proliferazione dei ghiri, specie protetta e quindi da tutelare, in Sicilia al fine di scongiurare il depauperamento delle colture e lo spopolamento dei territori".

L'articolo completo di Francesca Alascia nell'edizione del Giornale di Sicilia di oggi.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE