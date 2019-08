Noccioleti a rischio ad Ucria, infiamma la protesta

Non si ferma la protesta di agricoltori, cittadini e amministratori in difesa dei noccioleti di Ucria. Il sindaco Enzo Crisà e il vicesindaco Rino Marzullo sono pronti ad incatenarsi, a rimettere le deleghe in Prefettura ed intraprendere lo sciopero della fame, se non dovessero essere mantenute le promesse del governo regionale.

Crisà ha anche inviato una lettera al presidente Nello Musumeci ed ai sindaci dei 23 comuni corilicoli dei Nebrodi, per comunicare lo stato di agitazione permanente.

L'articolo completo di Francesca Alascia nell'edizione del Giornale di Sicilia di oggi.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE