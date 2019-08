Frana di Letojanni sulla A18, via libera all'appalto dei lavori

Via libera all’appalto dei lavori per rimuovere la frana di Letojanni sull'autostrada A18 Messina-Catania. La Protezione civile regionale ha infatti assegnato provvisoriamente l’appalto del valore di quindici milioni di euro. Prevista la messa in sicurezza del versante franato nel 2015 e la costruzione di due gallerie autostradali.

"La frana di Letojanni - dichiara il presidente della Regione Nello Musumeci - rappresenta una delle più grandi vergogne che abbiamo trovato sul tavolo al nostro insediamento. In quattordici mesi di azione di governo, siamo riusciti a cancellare lunghi anni di trascurezza, di inefficienze della politica e della burocrazia, rispettando la tabella di marcia che ci eravamo prefissati. Abbiamo lavorato sodo per recuperare il tempo perduto e dare ai siciliani la sicurezza e le infrastrutture che meritano".

© Riproduzione riservata