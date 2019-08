Treni, l'8 settembre riapre la linea Palermo-Messina

L'8 settembre riapre la linea ferroviaria Palermo-Messina, interrotta da luglio. Ne dà notizia un articolo di Luigi Ansaloni sul Giornale di Sicilia di oggi.

Non solo: sono in arrivo cinque nuovi treni che collegheranno, a partire dalle prossime settimane, le due città siciliane.

Attualmente c'è un'interruzione stop dei convogle tra Patti e Brolo, con alcuni servizi che arrivano fino a Gioiosa Marea. Per le tratte dove ci sono i cantieri, i pendolari devono scendere e prendere il bus, per poi risalire in treno e continuare il viaggio.

Da qui fino al 2021 dovrebbero arrivare in totale 21 nuovi treni elettrici, finanziati tramite il PO FESR 2014/2020, che ha consentito di destinare 165 milioni di Euro per i convogli a trazione elettrica da trecento posti ciascuno.

