Messina, Carrefour apre tre nuovi punti vendita: ecco dove

Un nuovo traguardo per Carrefour in Sicilia. A Messina verranno aperti tre nuovi punti vendita portando ad oltre 30 il numero di supermercati presenti sull'Isola.

Via G. La Farina 237, via Bonino 1 e via Nazionale 323 (Mili Marina): sono questi gli indirizzi che dal 30 gennaio dove sorgeranno i tre nuovi supermercati Carrefour.

Dall’ortofrutta con prodotti del territorio, alla macelleria con carni selezionate, al pesce freschissimo, fino al reparto Bazar dove trovare accessori e utensili per casa e cucina, i nuovi punti vendita Carrefour Market offrono tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, numerosi reparti e servizi, puntando così su completezza dell’assortimento, freschezza dei prodotti e massima attenzione al cliente.

© Riproduzione riservata