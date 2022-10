Ridotti i collegamenti tra le isole Eolie e Napoli, scatta la protesta

“No al taglio di una corsa della nave da e per Napoli…”. Gianluca Giuffrè e Francesco Rizzo, presidente del circolo “Franco Servello” Isole Eolie e dirigente nazionale di Fratelli d’Italia si sono rivolti al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, all’assessorato regionale siciliano delle infrastrutture e della mobilità e al Sindaco del Comune di Lipari. “La presente nota – hanno esordito - per rappresentare, ancora una volta, il forte disappunto della comunità eoliana a causa della soppressione a partire dal 01 Novembre 2022 di uno dei due collegamenti a mezzo nave linea Milazzo – Eolie – Napoli di Caronte e Tourist.

Il mancato collegamento con Napoli (giovedì) comporta anche un forte danno economico per tutte le isole dell’arcipelago i cui abitanti vivono di turismo e disagi che di fatto impediscono la continuità territoriale, si pensi alla necessità di dover raggiungere la terraferma per motivi di salute o studio”.

Giuffrè e Rizzo hanno chiesto “di intervenire ognuno per le proprie competenze, per il ripristino del fondamentale servizio ed il mantenimento di tutte le corse a mezzo nave da e per le isole Eolie. Siamo certi di un vostro intervento in merito”.

Forti proteste ci sono già anche a Stromboli e Panarea, le due isolette che grazie a questo importante collegamento che rappresenta il ponte con il resto d’Italia, si sentono piu’ vicini al Continente. Il sindaco Riccardo Gullo si è già attivato con il presidente della Regione Renato Schifani e sono stati anche in videoconferenza con i dirigenti del ministero. Gullo ha confermato che “se non ci saranno urgenti provvedimenti positivi a livello ministeriale i sindaci delle isole di Sicilia daranno vita ad una grande manifestazione congiunta di protesta”. (notiziarioeolie.it)

