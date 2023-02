Messina Social City: sito offline e disagi per chi deve candidarsi, scadenza verso la proroga

Il sito della Messina Social City, ente strumentale del Comune di Messina che provvede alla gestione e alla produzione dei servizi sociali sul territorio, da ieri è offline non permettendo ai candidati alla long list di validare i requisiti per poter poi formare la graduatoria finale per l’assunzione a tempo determinato. Tante le proteste da parte degli utenti preoccupati dalla scadenza dei termini di presentazione della domanda fissati per domenica.

La Fp Cgil chiede una proroga della scadenza "considerando che, secondo previsto dal suddetto Avviso, il termine ultimo per la presentazione delle istanze è il 12-02-2023 alle 23.59, chiede di posticipare il termine di presentazione per tante ore/giorni, quanti saranno quelli in cui il portale continuerà ad essere in manutenzione".

Messina Social City ha intanto comunicato che "la piattaforma digitale per l’avviso di selezione per soli titoli per la formazione di graduatorie per l’assunzione a tempo determinato di vari profili professionali e categorie per esigenze temporanee e nuove progettualità della Azienda speciale Messina Social City è temporaneamente in manutenzione. Seguirà una tempestiva comunicazione relativa alla riapertura della stessa con indicazione del periodo di proroga della scadenza originariamente fissata per consentire ai candidati di concludere le operazioni di validazione".

