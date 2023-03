Ferrovie, avviati i lavori della tratta Taormina - Fiumefreddo

Sono stati avviati i lavori della tratta Taormina - Fiumefreddo, sulla Catania - Messina, parte integrante della nuova potenziata linea ferroviaria Palermo - Catania - Messina.

All’apertura dei cantieri sono presenti, tra gli altri, Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Renato Schifani presidente della Regione Siciliana, Mario Bolognari, sindaco di Taormina, Filippo Palazzo, commissario Straordinario dell’opera, Luigi Ferraris, amministratore delegato del gruppo Fs Italiane, Pietro Salini, amministratore delegato di Webuild.

L’evento ha rappresentato anche la prima tappa in Sicilia dei “Cantieri Parlanti», progetto ideato dal gruppo FS Italiane con le società del Polo Infrastrutture, Rete Ferroviaria Italiana e Italferr insieme alle imprese coinvolte nei lavori, il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il commissario straordinario di Governo, per raccontare i cantieri ai territori e alle comunità interessate.

Presentato anche il nuovo infopoint dedicato agli investimenti ferroviari in Sicilia di RFI e Italferr, società del Polo Infrastrutture del Gruppo FS, da oggi nell’atrio di Palazzo Zanca a Messina.

La tratta Taormina-Fiumefreddo rientra nel progetto di raddoppio, velocizzazione e potenziamento tecnologico della Giampilieri-Fiumefreddo, tra i più impegnativi dell’itinerario della Catania - Messina, che prevede la realizzazione di 43 km di un nuovo doppio binario, di cui circa 37 km in sotterranea e in variante rispetto all’attuale linea. Gli interventi consentiranno di incrementare il traffico merci e migliorare la mobilità dei viaggiatori siciliani, riducendo di 30 minuti i tempi di viaggio tra Messina e Catania e ponendo le condizioni per sviluppare un servizio di tipo metropolitano. I lavori sono stati affidati da RFI al Raggruppamento Temporaneo di Imprese che vede Webuild come capofila e Pizzarotti, il tutto sotto la direzione lavori di Italferr.

Barbagallo (Pd): «Opera finanziata quando al governo c'eravamo noi»

«Siamo a Trappitello per partecipare all’inaugurazione dei lavori dell’anello ferroviario Palermo-Catania-Messina, in particolare della tratta Taormina-Fiumefreddo. È un’opera fondamentale, a cui teniamo particolarmente, che abbiamo finanziato quando a guidare il ministero delle Infrastrutture c’era Paola De Micheli». Lo afferma il capogruppo Pd in commissione Trasporti alla Camera, e segretario regionale del partito in Sicilia, Anthony Barbagallo, a margine dell’inaugurazione del cantiere per il raddoppio ferroviario tra Taormina e Fiumefreddo. «È una infrastruttura strategica - aggiunge - su cui abbiamo sempre puntato perché consentirà l’alta capacità in Sicilia e il doppio binario nel tratto tra Catania e Messina, tanto che una buona parte dei lotti dell’anello ferroviario Messina-Catania-Palermo è stata aggiudicata con il Pd al governo. Proprio per questo il Partito democratico ed io nel mio ruolo di capogruppo in commissione Trasporti alla Camera saremo particolarmente vigili affinché vengano rispettati tutti i tempi previsti di regolare esecuzione dell’opera e scrupolosamente attenti nel verificare tutti i passaggi».

