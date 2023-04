Eolie, intesa con la Regione: i pendolari pagheranno meno come i residenti

Dopo l’intesa con l’assessore regionale dei trasporti Alessandro Aricò che ha garantito il contributo è ufficiale che i pendolari che lavorano nelle isole di Sicilia sugli aliscafi della Liberty Lines pagano come residenti.

A seguito della riunione operativa – dice il sindaco di Lipari Riccardo Gullo - tenutasi tra i Sindaci Eoliani e il rappresentante della Liberty Lines riguardante la gratuita dei biglietti è stato sancito che “è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025, la spesa di 800 mila euro per la gratuità, nei limiti delle risorse disponibili, del biglietto dalla Sicilia verso le isole minori e viceversa per i dipendenti che prestano servizio pubblico nelle isole minori”.

Le istituzioni pubbliche che operano (Forze dell’ordine, Istituti scolastici, Guardia costiera, Vigili del fuoco, Forestali, ASP, ecc.) devono trasmettere trasmettere alle società di navigazione e ai Comuni l’elenco dei propri dipendenti che prestano servizio pubblico nelle rispettive istituzioni, al fine di poter attivare le procedure per l’ottenimento della gratuità del biglietto. La novità riguarda anche la gratuità dei biglietti a favore dei residenti nelle isole per il trasferimento da e verso l’isola principale, così stabilito:

“È autorizzata, per l’esercizio finanziario 2023, la spesa di 400 mila euro per la gratuità, nei limiti delle risorse disponibili, dei servizi di trasporto marittimo in favore dei residenti di Alicudi, Filicudi, Marettimo, Levanzo e Linosa per il trasferimento da e verso l’isola principale di ciascun arcipelago”.

© Riproduzione riservata