Isole minori: stop a tagli nei collegamenti via nave, da domani si torna alla normalità

Dopo la riunione tenutasi in video conferenza tra i sindaci delle Isole minori siciliane e l’assessore regionale alle Infrastrutture e ai trasporti oggi, nell’ambito del convegno «Il nuovo art. 119 della Costituzione, Peculiarità delle Isole e superamento degli svantaggi derivanti dall’insularità» a cui ha partecipato anche il sindaco di Lipari Riccardo Gullo e tenutosi a Palermo a Villa Zito, Alessandro Aricò ha comunicato, dopo l’incontro di ieri con Caronte&Tourist, che da lunedì 6 marzo, rientreranno i tagli sui collegamenti marittimi a mezzo navi che erano stati effettuati a partire dal 1° marzo e che, quindi, si tornerà ai precedenti itinerari orari.

«Il precedente taglio ai collegamenti veloci – dice il sindaco Gullo - e il successivo taglio alle navi, entrambi effettuati sulle linee essenziali, anche se celermente rientrati grazie all’impegno del Presidente della Regione, Renato Schifani e dell’assessore ai Trasporti Aricò, hanno causato seri problemi alle popolazioni isolane e hanno dimostrato la debolezza dell’organizzazione dei servizi marittimi fondamentali per garantire la continuità territoriale. Anche la vicenda dell’applicazione delle tariffe agevolate, sospesa durante questi due ultimi mesi invernali, ha causato notevoli disagi che si sono registrati soprattutto nel campo dell’istruzione e della sanità. Si riconosce qualche miglioramento in merito, anche se rimangono aperte delle questioni riguardanti il trasporto di generi di prima necessità e di facilitazioni che fanno parte ormai delle necessità primaria della popolazione. Nel ringraziare il Presidente della Regione e l’assessore ai Trasporti – conclude Gullo - per quanto è stato fatto, si chiede l’istituzione di un tavolo tecnico per discutere degli assetti dei servizi, delle tariffe, delle convenzioni».

Foto da notiziarioeolie.it

© Riproduzione riservata