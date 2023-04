Dall'Ue arrivano 38 milioni per il rilancio delle isole minori siciliane

Per una ulteriore valorizzazione delle isole di Sicilia in arrivo un contributo di 38 milioni dall’Unione Europea e dai governi Meloni e Schifani. “La programmazione della strategia territoriale” è stata presentata al Comune di Lipari da Giuseppe Renda, esperto della società Strategic team of planing di Erice. Presenti il sindaco Riccardo Gullo e i colleghi delle altre isole in video conferenza, rappresentanti delle associazioni e operatori turistici. che si sono confrontati sulla “Programmazione della Strategia Territoriale delle Isole Minori di Sicilia per la costruzione delle azioni strategiche e le priorità di investimento”.

Grazie al finanziamento di 38 milioni che sarà ripartito tra gli 8 Comuni, si punterà a “promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti degli isolani sempre più svantaggiati”.

Si tratta di uno dei principali strumenti finanziari attivati dall’Unione Europea per la realizzazione di questi principi ed è costituito “dalla Politica di coesione e dai fondi strutturali e di investimento europei (Sie), integrati dalle risorse del cofinanziamento nazionale e regionale”.

Parla il sindaco Riccardo Gullo, foto e video Notiziarioeolie.it

