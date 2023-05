Messina, trenta assunzioni all'azienda dei trasporti locali

L'azienda traporti di Messina, l'Atm, cerca 30 figure professionali da inserire nel proprio organico. La selezione avverrà per titoli ed esami, ed è finalizzata all’assunzione di 30 risorse con contratto di lavoro di apprendistato professionalizzante a tempo pieno ed indeterminato per ricoprire il ruolo di operatore di esercizio con contratto degli autoferrotranvieri.

I candidati idonei al termine della selezione saranno poi inseriti in una graduatoria, che resterà valida per 24 mesi. L’azienda dei trasporti si riserva la possibilità di scorrere la graduatoria oltre le 30 unità previste per eventuali future assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante. L’avviso si può consultare on line, sul sito del Comune di Messina e su quello dell’Atm.

La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente on line, entro il 30 giugno 2023. I candidati devono registrarsi collegandosi al link https://candidature.software-ales.it. Dopo la registrazione sulla piattaforma, occorre cliccare su "visualizza concorsi attivi" e seguire la procedura guidata.

