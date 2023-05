Comune di Messina, dall'1 giugno al via i test per l'assunzione di 50 istruttori tecnici

Sono state pubblicate le prime date delle prove dei concorsi che riguardano l’assunzione di personale al Comune di Messina. I primi test riguardano il reclutamento di 50 istruttori tecnici a tempo pieno e indeterminato ed è solo uno dei 9 profili per cui sono stati banditi i concorsi. Si inizia l'1 giugno, per poi proseguire nei giorni successivi e successivamente durante l’estate con le altre due prove. In totale sono 341 posti a disposizione e i partecipanti saranno circa 26mila.

Ieri, la commissione esaminatrice ha pubblicato le date per i candidati che concorreranno ai 50 posti di istruttore tecnico. Sono 2.011 i partecipanti che l'1 giugno dovranno sostenere la prima prova, una fissata alle ore 13 e l'altra alle 16,30. Nelle prossime ore verranno inviate le lettere di convocazione.

Per quanto riguarda gli altri 8 concorsi, a breve si conosceranno e le date della prima prova, verranno effettuate a giugno e verosimilmente entro la prima metà del mese.

Le prove, la durata e i punteggi

Per tutti i concorsi la prova della durata di 45 minuti consisterà in un test a risposta multipla composto da 45 quesiti attinenti alle materie indicate nei relativi bandi. Al termine della prova, sia esso coincidente con lo scadere dei 45 minuti, o prima, in caso di chiusura volontaria della prova, ogni candidato dovrà rispondere ad alcuni ulteriori quesiti di riserva, in un tempo extra, proporzionale al tempo complessivo della prova definito dal bando e gestito informaticamente dalla piattaforma d’esame. Tali quesiti di riserva non concorreranno alla valutazione ordinaria della prova se non nel caso in cui dovesse emergere un’anomalia in uno o più quesiti ordinari. Solo in questo caso, accertata l’eventuale criticità, il Responsabile del Procedimento, acquisito il parere della Commissione, potrà valutare la neutralizzazione del quesito e la sua sostituzione con la domanda di riserva attinente allo stesso ambito disciplinare, al fine di garantire l'obiettività delle valutazioni e la parità di trattamento tra i candidati. La valutazione della prova verrà effettuata con l'assegnazione di: 1 punto per ogni risposta corretta; -0,33 punti per ogni risposta errata; 0 punti per ogni risposta omessa La prova preselettiva sarà superata da un numero di candidati pari a 5 (cinque) volte il numero dei posti messi a concorso. Il numero dei candidati potrà essere superiore in caso di candidati collocatisi ex-equo all’ultimo posto utile in ordine di graduatoria.

La convocazione

Il Comune di Messina ha già diffuso l'avviso con tutte le informazioni utili per i candidati. Il procedimento selettivo non prevede la possibilità di spostare date o sessioni. Il candidato è tenuto a monitorare la casella di posta elettronica ordinaria utilizzata in fase di iscrizione alla procedura di selezione. Indicativamente 15 giorni prima della data della prova, a ciascun candidato verrà inviata una mail contenente le istruzioni da seguire per la verifica dei requisiti tecnici. In caso di mancata ricezione è opportuno controllare anche la posta indesiderata.

