Concorso al Comune di Messina: on line i risultati per istruttore amministrativo

Sono stati pubblicati e si possono consultare on line, i risultati delle prove di concorso per istruttore amministrativo al Comune di Messina. Sull'albo del Comune sono stati resi pubblici gli elenchi dei candidati ammessi alla prova scritta relativo alle 50 unità. On line anche l'elenco dei partecipanti. Sono stati 7251 i partecipanti alla prova preselettiva. Prosegue così la lunga procedura per l’assunzione dei 341 dipendenti di Palazzo Zanca, che dovrebbero entrare in servizio in autunno probabilmente ma inderogabilmente entro il 2023.

Ecco invece le altre date per le altre figure professionali, previste dal concorso. I candidati a funzionari legali che hanno superato la preselezione, avranno la seconda prova il 28 giugno alle ore 15. I funzionari contabili, invece, il 29 giugno, sempre alle ore 15. Pubblicate le date anche delle ultime due prove preselettive. Gli istruttori contabili (1534 candidati) avranno la prima selezione il 4 luglio alle 9,30. I funzionari amministrativi, invece, il 5 luglio in tre orari diversi per chiudere il giorno successivo con il quarto scaglione. In questo caso i candidati sono 5.289. L’orale che concluderà la selezione dovrebbe avvenire, per i primi già ad agosto o a settembre.