Rifiuti, a Messina la differenziata è al 57%, una giovane donna guida l'azienda

Mentre Palermo è soffocata dai rifiuti come tante altre città siciliane, che faticano a tenere le strade pulite, una donna a Messina è riuscita a cambiare quell’immagine insopportabile della spazzatura in ogni angolo.

«In Sicilia siamo la prima città metropolitana ad aver raggiunto il 57 per cento di raccolta differenziata, ma è un lavoro partito nel 2018 quando sono stata nominata consigliera nel cda di “Messina Servizi Bene comune”. Non è soltanto il mio ruolo come donna, ma il lavoro in team fatto al fianco di un’amministrazione prima con il sindaco De Luca e oggi con il sindaco Basile che ha centrato l’obiettivo».

Lo ha detto Maria Grazia Interdonato, 44 anni, presidente di «Messina Servizi», intervenuta alla terza edizione di «B-Factor», il contest in collaborazione con Intesa Sanpaolo dedicato alle startup innovative al femminile, che si è svolto in mattinata nel Convitto nazionale «Giovanni Falcone», a Palermo, nell’ambito della 23/ma edizione di «Donna Economia & Potere», il seminario internazionale della Fondazione Marisa Bellisario.

«Non è stato facile inserirmi in un contesto prettamente formato da uomini - ha aggiunto -. Non è stato facile per me, ma non è stato facile neanche dall’altra parte. Figurarsi una donna giovane che entra a far parte del management, ma noi donne abbiamo sempre quella marcia in più. La mia tenacia e la mia risoluzione nel procedere su quella strada - sottolinea - probabilmente hanno dato fiducia a quella parte della società un po’ diffidente. Oggi abbiamo 90 operatrici, nel 2018 erano la metà prima delle assunzioni e, come azienda, continuiamo con l’inserimento di quote rosa tra le nostre operatrici», conclude.