Capo d'Orlando ponte per le Eolie: Seacily 2023 celebra lo sviluppo della nautica nell'Isola

Da ieri, 19 ottobre, il mondo della nautica del Mediterraneo ha acceso i riflettori su Capo d’Orlando dove nel porto «Marina» di San Gregorio è stato data il via alla quattro giorni del Salone Nautico Seacily. Sino a domenica operatori del settore nonché amanti del mare potranno confrontarsi ed ammirare le splendide imbarcazioni ormeggiate nello specchio d’acqua di San Gregorio.

L’evento creato da Assonautica Provinciale Palermo quest’anno ha un nuovo player della nautica siciliana, la Rete Nautica del Mediterraneo. A tagliare i nastri c’era il gotha della nautica italiana e per il governo regionale l’assessore alle Attività Produttive Edy Tamajo. «È un momento importale quello di Capo d’Orlando - dice Tamajo - perché si istaurano relazioni commerciali importanti, dove ci sono incontri. Si cresce e si tramanda la cultura tradizionale del proprio paese. Credo molto nell’internazionalizzazione e crediamo molto nelle esposizioni e nelle fiere . Questa è una zona nuova per l’economia portuale ed in grande espansione. Il porto di Capo d’Orlando è un’eccellenza e sono certo che può diventare un punto di riferimento importante per la nautica». Poi una battuta sul Ponte di Messina: «Abbiamo stanziato un decimo del totale dei lavori mettendo a disposizione 1.2 miliardi. Ci crediamo tanto nella sua realizzazione ed è chiaro che accanto al ponte lavoreremo per le altre infrastrutture, quei tratti viari che sono stati abbandonati in tutti questi anni e che dobbiamo ripristinare».

Che il Salone nautico abbia una valenza più che siciliana lo confermano le presenze di operatori provenienti da ogni dove. Dice Roberto Perocchio, presidente nazionale dell’Associazione Italiana dei porti turistici: «Capo d’Orlando è la porta delle Eolie e sta avendo un enorme successo in termini di transiti internazionali, charter verso le Eolie. È uno degli esempi di eccellenza italiana della portualità turistica perché è stato disegnato con i criteri più moderni, con parcheggi estremamente confortevoli, con ormeggi ampi e ottimi spazi di manovra e con una dotazione di attività commerciali che è assolutamente di riferimento. I porti turistici italiani, noi ne rappresentiamo 92, stanno avendo momenti di crescita, quest’anno. Abiamo registrato un aumento del 3.5 % a livello nazionale e per l’anno prossimo le prospettive sono incoraggianti».

Raggiante il sindaco Franco Ingrillì: «Continua l’azione della nostra città - dice - verso il prolungamento della stagione estiva che come vede è già arrivata ad ottobre. È uno degli aspetti più importanti di Seacily a Capo d’Orlando».