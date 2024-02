Sarà lungo 3,3 km, durerà per 200 anni: tutti i numeri del Ponte sullo Stretto di Messina

Ecco una scheda con tutte le caratteristiche tecniche del Ponte sullo Stretto di Messina dopo la conferma del progetto nella relazione di aggiornamento della società Stretto di Messina

Campata sospesa centrale: 3.300 metri

Lunghezza complessiva: 3.666 metri (comprese le due campate laterali di 183 metri ciascuna)

Altezza delle torri sulle due sponde: 399 metri

Cavi di sospensione: 4 del diametro di 1,26 metri (ciascuno formato da 44.323 fili di acciaio)

Larghezza dell’impalcato: 60,4 metri (3 corsie stradali per senso di marcia, 2 corsie di servizio e 2 binari ferroviari)

Franco navigabile: 65 metri per una larghezza di 600 metri, in presenza di gravose condizioni di traffico stradale e ferroviario. Il franco si innalza a 72 metri in assenza di

traffico ferroviario

Resiste a venti con velocità superiore a 300 km/h

Con un sisma di magnitudo 7,1 Richter, il ponte e i collegamenti a terra non subiscono danni

Aperto al traffico 365 giorni l’anno, 24 ore al giorno