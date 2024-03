Università di Messina, concorso per collaboratori linguistici: i requisiti, il bando

L’Università degli studi di Messina ha pubblicato un concorso per collaboratori linguistici. Verranno selezionate due unità con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per le esigenze del dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne (Dicam). La domanda di partecipazione va inviata entro il prossimo 31 marzo.

IL BANDO

I profili

I profili cercati sono due: un collaboratore ed esperto linguistico di lingua araba e un collaboratore ed esperto linguistico di lingua russa. Le risorse saranno assunte con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con un impegno orario annuo pari a 500 ore.

I requisiti

I candidati devono essere in possesso di alcuni requisiti generici: cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell’Unione Europea o di altre categorie indicate nel bando; godimento dei diritti civili e politici; maggiore età; idoneità fisica a svolgere l’attività prevista; posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari, ove previsto; non aver riportato condanne penali o altre misure che escludano dall’assunzione in servizio o siano causa di destituzione da impieghi presso Pubbliche Amministrazioni; non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo,

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore, o licenziati per le medesime ragioni o per motivi disciplinari; non essere stati dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l’assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile.