Ritardi degli stipendi agli operatori 118 di Messina, Cisl: «È inaccettabile, va avanti così da otto mesi»

Ritardi nei pagamenti del personale 118. «Inaccettabile, vanno avanti da ben otto mesi con una modalità ormai diventata prassi - dice Giovanna Bicchieri, segretario generale Cisl Fp Messina - e vede i dipendenti assegnati all’importante servizio di emergenza urgenza senza il giusto riconoscimento economico. Dalle informazioni assunte sembrerebbe che la gestione della Uoc del personale sia attenta solo all’esecuzione dei concorsi. Tutto il resto può aspettare: la corretta retribuzione ed incentivazione, la stabilizzazione dei precari, i Dep, gli incarichi professionali, le pensioni, tutto va a rilento, per non dire che siamo in alto mare. E la lentezza, fatte salve le competenze di ciascuno, è un lusso che non possiamo permetterci, che non possono permettersi dipendenti e utenti. Non è più tollerabile che un ufficio così centrale per la macchina amministrativa dell’Asp debba generare tante disfunzioni. Auspichiamo che il manager Cuccì possa rivedere complessivamente l’articolazione apicale dell’azienda, anche completando la sua squadra con le nuove future nomine del DG e del Ds».