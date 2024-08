Eolie, la stagione turistica tra luci e ombre: a luglio registrato un calo delle presenze

Per le Eolie stagione turistica con luci e ombre. Tante ombre - a dire il vero - rispetto agli anni passati. A luglio il calo delle presenze è stato evidente in tutte le isole con punte del 40m per cento a Stromboli, come segnalato da Federalberghi per via delle conseguenze all'attività del vulcano.

Ad agosto non va meglio anche se Liberty Lines ha segnalato un più 4 per cento nel trasporto dei passeggeri. In giro non c’è la folla degli anni precedenti e anche i pontili galleggianti di Marina Lunga a Lipari in questi caldissimi giorni di agosto non hanno fatto registrare il tutto esaurito. Il malumore dei turisti riguarda soprattutto il costo salato per arrivare con gli aerei fino a Catania o a Reggio Calabria ma anche con i mezzi marittimi. Oltre che per i disservizi, come accaduto martedì pomeriggio con due traghetti della Siremar, che per problemi tecnici hanno annullato le corse e centinaia di persone, dopo aver protestato il sole cocente, hanno dovuto attendere la tarda serata per poter partire.