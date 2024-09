Santa Marina Salina, nuovo plesso per la scuola elementare: in arrivo i fondi anche per la media

A Santa Marina Salina in coincidenza della riapertura della scuola elementare è ritornato disponibile disponibile il plesso scolastico dopo gli interventi di ristrutturazione e adeguamento sismico.

«Questo è un giorno molto importante – ha detto il sindaco Domenico Arabia - perché, a tre anni dalla chiusura siamo in grado di restituire alla comunità un edificio scolastico rinnovato e in sicurezza che per quest’anno scolastico ospiterà la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado».

Il Comune, grazie ad un finanziamento di un milione e 380 mila, ha realizzato in circa due anni i lavori di ristrutturazione e adeguamento sismico, adottando sistemi innovativi in tema di efficienza energetica, recupero delle acque piovane e predisponendo la struttura per gli impianti fotovoltaici finanziati dal Pnrr Isole Verde.

«L’obiettivo che ci siamo dati – ha aggiunto il sindaco - è quello di ristrutturare e mettere in sicurezza tutti gli edifici scolastici del territorio e siamo riusciti ad ottenere un altro finanziamento da parte del dipartimento Casa Italia di un milione e mezzo di euro per la messa in sicurezza della scuola media».